Muere ex jugador de los Carolina Panthers

Rashard Anderson falleció a los 45 años de edad

“Fue uno de los mejores jugadores en la historia”

Muere futbolista Rashard Anderson. La NFL se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de uno de los jugadores más destacables que ha tenido el fútbol americano en su historia. A través de un comunicado anunciaron la muerte de un ex jugador de los Carolina Panthers que falleció por causas desconocidas.

De acuerdo con el portal The Sun, se ha dado a conocer la muerte del ex esquinero de los Carolina Panthers, Rashard Anderson, quien murió a los 45 años de edad mientras llegaban tributos para la ex selección de primera ronda. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado.

Muere el futbolista Rashard Anderson

Fue la Universidad Estatal de Jackson, la escuela a la que asistió Anderson entre 1996 y 1999, quien anunció la muerte del ex atleta este jueves 14 de julio. En el comunicado clasifican al jugador de fútbol americano como uno de los mejores en la historia de la Universidad.

“Hoy es un día triste para la familia JSU. Rashard fue uno de los mejores jugadores en la historia de nuestro programa de fútbol y una persona sobresaliente”, comenzó diciendo la vicepresidenta y directora de atletismo de Jackson State, Ashley Robinson, en un comunicado.