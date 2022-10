El fútbol mexicano se ha vestido de luto

Confirman la muerte de un histórico de la Selección mexicana y del Cruz Azul

Falleció el ex futbolista Jesús del Muro a los 84 años

Muere Jesús del Muro. En pleno martes 4 de octubre, el fútbol mexicano se ha vestido de luto luego de confirmar una terrible muerte de un histórico jugador que dejó su huella en el máximo circuito del deporte más hermoso del mundo. De igual manera, brilló con la Selección de México durante su carrera profesional.

A través de un comunicado han confirmado la muerte del ex futbolista del Cruz Azul, Jesús del Muro, quien perdió la vida a la edad de 84 años. Cabe recordar que el mexicano disputó tres copas del mundo con el Tricolor, además de conseguir un título con el cuadro de la Máquina Celeste, según El Universal.

Muere el ex futbolista Jesús del Muro

La noticia de la trágica muerte fue dada a conocer en las redes sociales, en un comunicado emitido por el club donde militó el jugador, donde lamentan la sensible pérdida. En el post aprovecharon para enviar las condolencias a familiares del mexicano, tras la muerte del ex futbolista.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Jesús Del Muro, ex jugador y ex técnico Celeste. Con La Máquina, Del Muro consiguió el primer título de liga y el primero de copa. Le deseamos pronta resignación a familiares y amigos”, se puede leer en el comunicado de Twitter del Cruz Azul.