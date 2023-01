Cabe destacar que el deportista disputó su último partido oficial en el Estadio Manuel Anxo Cortizo el pasado 21 de diciembre. Tenía la ilusión de volver a vestir la camisa con el número 2, pero por desgracia, esto ya no pudo ser posible. Pronta resignación a sus familiares y amigos (Archivado como: Muere futbolista hispano Diego Montes de leucemia a los 19 años de edad).

El mundo del futbol está de luto. En las primeras horas de hoy, a través de las redes sociales del equipo Praíña Sporting Club de La Provincia de La Coruña en España , se informó sobre el sensible fallecimiento del futbolista hispano Diego Montes a causa de la leucemia que padecía desde hace varios meses. El joven deportista tenía apenas 19 años de edad.

En otra parte de este mensaje, el cual provocó todo tipo de reacciones, se reveló que el futbolista hispano Diego Montes les dio una lección de vida a todos sus compañeros de equipo y demás miembros del club con su fuerza de voluntad: “Fue una suerte toparme contigo Diego, sentimos absoluta admiración por la fuerza de voluntad y por esa entereza que siempre nos has mostrado como luchador incansable frente a esta maldita enfermedad. Gracias por todo, Diego Montes”.

Se dio a conocer que los restos del deportista serán enterrados mañana por la tarde en el cementerio de San Xorxe de Vea: “Con 19 años esto no le tocaba, pero ahora no nos queda más que apechugar y aguantar”, dijo el padre del futbolista hispano poco tiempo después de que se confirmara su terrible padecimiento que terminaría por arrebatarle la vida.

Diego Montes ‘era el hermano pequeño de todos’

Fue la novia de Diego Montes que notó que el futbolista hispano tenía unas pequeñas manchas en el cuello. Al día siguiente, se habían extendido hasta las axilas, de acuerdo con información del portal Faro de Vigo. Si no es por la insistencia de ella, el joven no acude al hospital, donde ya no lo dejaron salir hasta que le confirmaron la terrible noticia. Su buen estado físico le ayudó a sobrellevar la enfermedad.

Pilar Bernárdez, profesora del IES Nº1,, además de orientadora de este centro de estudios, se encargó de juntar audios para levantarle el ánimo a Diego, quien estaba sumamente agradecido por estas muestras de cariño: “Era un jugador que venía de la cantera y que pronto comenzó a entrenar con nosotros. Era un chaval muy querido y dinámico, así que al final era como el hermano pequeño de todos”, expresó Luis López Bueno, portero y capitán del equipo.