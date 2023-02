Hasta el momento, no se sabe a ciencia cierta qué sucedió, pero la familia ya prepara la despedida del jovencito, luego que esta noticia cimbrara los corazones de la comunidad, quienes acudirán a la ceremonia luctuosa, que se desarrolla durante este día en la comunidad donde ocurrieron los hechos, se informó sobre la noticia de que muere futbolista de balonazo en el estómago.

Sus amigos creyeron que podía restablecerse, le ayudaron, sin embargo, no pudieron, comenzaron a notar que su piel cambiaba de color, por lo que le brindaron primeros auxilios de RCP, pero terminó por convulsionarse en un par de veces.

La narración de los involucrados indica que el adolescente estaba jugando, cuando de repente recibió un fuerte impacto en el estómago, producto de un disparo de un rival, el golpe dio justo en el estómago, por lo que el jovencito cayó al suelo, e intentó reincorporarse, sin embargo, ya no pudo hacerlo.

SE LO LLEVAN A LA CRUZ ROJA

Los amigos informaron que al ver que no reaccionaba y que ya había tenido varias convulsiones, optaron por llevarlo a las instalaciones locales de la Cruz roja, por lo que no esperaron a que la ambulancia llegara, y es que su semblante ya no lucía bien, estaba de color azul y sus pies en color completamente blancos.

Por varios días la familia y sus amigos pidieron por su salud sin embargo, esta madrugada de viernes falleció y la comunidad lo despedirá. Las tardes de futbol no volverán a ser las mismas para ellos y todos los que viven allí y acostumbraban a jugar futbol.