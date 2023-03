“Fue algo devastador”, dijo a Rolling Stone en 2006. “Uno no puede hablar de eso con indiferencia y no tener sentimientos al respecto”. Años más tarde, Rossington pasó por una cirugía de quíntuple bypass en 2003, sufrió un ataque al corazón en 2015 y tuvo numerosas operaciones de corazón posteriores, como cuando abandonó Lynyrd Skynyrd en julio de 2021 para recuperarse de otra intervención, se informó sobre la noticia de que muere fundador de Lynyrd Skynyrd.

Muere fundador Lynyrd Skynyrd: ¿CÓMO FUNDARON EL GRUPO?

Rossington nació el 4 de diciembre de 1951 en Jacksonville, Florida, y fue criado por su madre tras la muerte de su padre. Tras conocer al baterista Bob Burns y el bajista Larry Junstrom, Rossington y sus nuevos amigos formaron una banda que trataron de alternar con su amor por el baloncesto. En conciertos recientes, Rossington tocaba en partes del espectáculo y en ocasiones se ausentaba en conciertos enteros.

Según Rolling Stone fue en un juego de Little League cuando Ronnie Van Zant envió una pelota contra la espalda del jugador rival Bob Burns y conoció a sus futuros compañeros de grupo. El recién fallecido, Burns, Van Zant y el guitarrista Allen Collins se reunieron esa tarde en la casa de Burns en Jacksonville para tocar "Time Is on My Side", de los Rolling Stones.