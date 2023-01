¡Vaya manera de comenzar el 2023!

Informan sobre la partida de Fred White, baterista de la agrupación musical Earth, Wind & Fire

El músico tenía 67 años de edad

“Do you remember the 21st night of September?”. En el transcurso del primer día del 2023, se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento, a los 67 años de edad, de Fred White, baterista de la agrupación musical Earth, Wind & Fire, a la cual se le recuerda por temas como September, Let’s groove, Boogie wonderland y After the love has gone, entre otros más.

Nacido el 13 de enero de 1955 en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, Fred fue uno los primeros integrantes de esta banda, donde permaneció cerca de 10 años, de 1974 a 1983. Antes de formar parte de Earth… tocó la batería en un material discográfico de Donny Hathaway, titulado Live. Que en paz descanse este gran músico.

Le dan el último adiós a Fred White

De acuerdo con información de Yahoo, fue el hermano de Fred White, Verdine, quien por medio de sus redes sociales informó sobre el deceso del baterista de Earth, Wind & Fire. Las causas de su muerte no han sido reveladas hasta el momento: “Queridos amigos de la familia y fans… Nuestra familia está triste hoy con la pérdida de un miembro increíble y talentoso. Nuestro amado hermano Frederick Eugene ‘Freddie’ White”.

“¡Se une a nuestros hermanos Maurice, Monte y Ronald en el cielo y ahora está tocando la batería con los ángeles! ¡Niño protegido, miembro de EWF ORIGINAL 9, con discos de oro a la temprana edad de 16 años! Era el hermano número 4 en la alineación familiar”, expresó el también músico, que aún tendría más por compartir con sus seguidores.