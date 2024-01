Muere a los 87 años la leyenda de la NFL, Frank Ryan

Frank Ryan, mariscal campeón fallece

Su legado trasciende al deporte

Conocido por su astucia y liderazgo

El legendario mariscal de campo, Frank Ryan, cuya brillantez llevó a los Cleveland Browns a su último título de la NFL en 1964, falleció a la edad de 87 años.

Ryan dejó un legado perdurable en el mundo del fútbol americano y más allá, siendo recordado por su papel crucial en la victoria sorprendente contra los Baltimore Colts en el campeonato de 1964.

El equipo confirmó el deceso de Ryan el lunes primero de enero de 2024, informando que el exjugador murió en un asilo de ancianos en Connecticut.

Aunque no se reveló la causa inmediata de su muerte, su hijo, Frank Ryan Jr., reveló que su padre había sido diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, de acuerdo a The Associated Press.

Enfermedad que se convierte en un detalle que añade un matiz emotivo a la pérdida de una figura tan icónica.

Recordado por sus tres pases de touchdown a Gary Collins en el crucial partido contra los Baltimore Colts el 27 de diciembre de 1964.

Ryan se destacó como uno de los pilares fundamentales de los Browns en su época dorada.