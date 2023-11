Frances Sternhagen, actriz de ‘Sex and the City’ muere a los 93 años

Sternhagen también dejó una huella imborrable en la icónica «Sex and the City» como Bunny, la madre sobreprotectora de Trey.

Nuevamente el medio del espectáculo se viste de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de una veterana actriz.

Desde una edad temprana, mostró su talento para la actuación al entretener a su padre, quien padecía de Parkinson, apuntó The Sun.

Un legado duradero y conmovedor

«Trabajé en personajes de obras de teatro que aprendí sobre mí misma, sobre cómo opera la gente», dijo según The Sun.

«Haz lo que amas, sea lo que sea. Y si puedes ganarte la vida con lo que amas hacer, eres tremendamente afortunado», afirmó la actriz.

Su familia ofreció un breve pero emotivo comunicado en donde confirmaron el sensible fallecimiento de la querida actriz de ‘Sex and the City’.

«Seguimos inspirándonos en su amor y su vida», expresaron los seres queridos de Frances Sternhagen en el escrito.