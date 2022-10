Dan a conocer triste noticia

A los 32 años de edad, murió el streamer Tole a causa de un cáncer gástrico

Esta enfermedad le fue detectada en junio del 2020, en plena pandemia por el coronavirus “Creador de contenido por pasión: ‘Tu éxito y tu felicidad dependen de ti'”. Así se presentaba el streamer Tole en su cuenta oficial de Twitter, donde contaba con más de 20 mil seguidores, quien lamentablemente murió a causa de un cáncer gástrico que le fue detectado en junio del 2020 en plena pandemia por el coronavirus. De acuerdo con información del portal Marca, el joven de 32 años de edad en un principio decidió no revelar a su familia que tenía este padecimiento, pero tuvo que hacerlo por obligación de sus médicos: “Me dijeron que tenía que estar con alguien durante la quimioterapia, que eran tratamientos muy fuertes para estar yo solo. Los efectos secundarios podrían debilitarme mucho”, expresó. Descanse en paz, Tole La noticia de la muerte del streamer la dio a conocer su amiga Gemita de la siguiente manera: “Tole nos dejó anoche y su familia me ha pedido que os lo comunique, están muy agradecidos por todo el cariño que le habéis dado durante todo este tiempo y quieren que sepáis que os quería mucho. Es un momento muy duro en el que la privacidad de la familia es lo más importante”. Hasta antes de su deceso, el joven tenía más de 106 mil seguidores en su cuenta de Twitch. Según reportes de Marca, se dedicaba a comentar lo que pasaba en el transcurso de los días, en especial temas relacionados con el futbol. En diferentes publicaciones en sus redes sociales, se confirma el interés que tenía por este fascinante deporte. Descanse en paz, Tole.

“Seguimos luchando”, dijo Tole en lo que fue su último video Con una imagen muy diferente a la que tenía acostumbrados a sus seguidores, Tole compartió un video hace apenas unos días desde el hospital. Así se expresó: “Nada, me ingresaron el lunes porque no me funcionaban bien los intestinos y tenía unos dolores muy fuertes y agudos. Al día de hoy (viernes 14 de octubre), todavía siguen sin funcionar y estamos mirando a ver qué hacen, están trabajando en ello y me encuentro con un poquito más de fuerza”. A pesar del terrible momento por el que estaba pasando, el streamer aseguró que su mente aguantaba todo esto y que seguía en la lucha: “Espero que dentro de poco pueda estar dando ‘caña’ por ahí con todos vosotros y nos estemos riendo en un bar o donde sea”, comentó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)

Expresan sus condolencias No pasó mucho tiempo para que otros streamers y admiradores de José Toledo, mejor conocido como Tole, expresaran sus condolencias al enterarse de su triste partida: “Descansa en paz, tuvimos poquitas pero intensas charlas y siempre me acordaré de ti con una sonrisa en la cara y por momentazos tan brutales como este… vuela alto, guerrero”, escribió Ricky Edit. Por su parte, el también streamer Ampeter abrió su corazón en su cuenta oficial de Twitter: “He estado toda la mañana destrozado, llorando, y sé que no querrías jamás verme así. Hablamos que el día que no estuvieras saliera de fiesta en tu memoria, tú estarías desde arriba cuidándonos. Has sido uno de los amigos más cab… que he tenido. Te echaremos de menos, Tole”.

“Sé que tengo los días contados”, dijo Tole en una entrevista para Marca A raíz de la sensible muerte del streamer Tole, se recordó lo que le dijo a Marca en una entrevista respecto a que su padecimiento era un cáncer muy raro en una edad temprana: “A mí cuando me explicaron que no tenía cura, lo mejor era entrar en ensayos clínicos. Para mí es un orgullo poder ayudar a los demás, yo puedo morir, pero gracias a estas investigaciones se puedan salvar otras vidas”. En otra parte de esta charla, el joven contó que estaba consciente que tenía los días contados, pero que no se podía quedar sentado lamentando su suerte: “Hay que disfrutar cada día, y ser feliz. Esta es la mentalidad que me está ayudando a mí a tirar adelante” (Archivado como: Muere famoso streamer a causa de una enfermedad incurable).