Muere el famoso presentador de noticias George Alagiah tras sufrir cáncer

Reveló que volver a estar frente a la cámara lo hizo sentir “mentalmente rejuvenecido”

Aunque el trabajo lo dejó “absolutamente hecho polvo físicamente”, volver a estar frente a la cámara lo hizo sentir “mentalmente rejuvenecido”. También le contó al periódico sobre su miedo de dejar atrás a su esposa, Frances Robathan.

Él dijo: “Una de las cosas que quiero hacer es tomar de la mano a mi esposa hasta el final, ¿y voy a poder hacer eso? me persigue No todos los días. No estoy demasiado asustado por mí mismo, pero estoy aquí en el tercer piso de nuestra casa, y estoy mirando por la ventana a Frances colocando el mantel en nuestra mesa de jardín, y se me ocurre, ¿tendrá que hacer eso por sí misma algún día y comer sola?”. Archivado como: Muere presentador George Alagiah.