Muere la estrella de reality show, Sean Garinger a los 20 años en un trágico accidente

La noticia devastadora fue comunicada por su madre, Mary Hobbs, al medio The U.S. Sun, quien relató con dolor el fatídico incidente.

La estrella del reality, quien compartía la paternidad de dos hijos con su ex pareja Selena Gutiérrez, también integrante del programa, falleció.

Se trata de el joven Sean Garinger, reconocido por su participación en el popular reality de MTV ’16 and Pregnant.

«Corrí hacia los vecinos en busca de ayuda para apartar el vehículo. Nadie respondió. Regresé a él y me di cuenta de que ya no estaba vivo», agregó.

Madre se encuentra devastada

«Una parte enorme de mi corazón murió con mi hijo el miércoles. Era mi único hijo, mi roca, mi fuerza cuando no tenía nada», expresó con desolación a The Sun US.

Los seguidores de Garinger lo conocieron en la sexta temporada de ’16 and Pregnant’, donde compartía pantalla con Gutiérrez, la madre de sus hijos.

El reality, que sigue las historias de jóvenes embarazadas durante su transición a la maternidad, deja ahora huérfanos de padre a sus pequeños, Darely y Esmi.

Esta trágica pérdida ha conmocionado a la comunidad de seguidores del programa, quienes expresan sus condolencias y comparten mensajes de apoyo a la familia y amigos de Sean Garinger en las redes sociales.