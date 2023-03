Fue hace tres años, cuando Geraldina Molinaro publicó un extenso mensaje en Facebook junto a una fuerte imagen en donde se encontraba tirada en cama en recuperación ante lo que se le había detectado: “Me sacaron el lunar, me cocieron de manera rápida y dijeron que después de obtener los resultados de la biopsia seguramente me tendrían que operar nuevamente. Los resultados fueron estos: ‘Melanoma maligno en fase 4′. A partir de ahí mi vida cambió para siempre”, comenzó contando.

En ese año de 2019, ella pensó que tenía suerte de haberlo detectado a tiempo: “Yo tuve suerte y lo descubrí medianamente a tiempo. Te pido por favor, ahora que empiezan los días lindos y de calor, que uses protector solar, que no te tires a tomar sol en las peores horas, que te apliques protector después de meterte a la pileta o el mar. Cuídate y cuida a tus seres queridos por favor. El sol sin protección daña”, escribió.

Murió en pleno día de la mujer

Por años, Geraldina Molinaro estuvo luchando por su vida hasta que lamentablemente el pasado 8 de marzo en pleno Día Internacional de la Mujer, perdió la batalla contra el cáncer de piel a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida razón por la que muchas personas dedicaron palabras de condolencia para la familia de la tiktoker.

En su cuenta de Instagram, su mamá dejó un doloroso mensaje de despedida para su hija: “Quedé plena…. Me siento vacía.

Así me siento hoy hija mía. Con el pecho cerrado del dolor, llena de vos, del orgullo que me desborda el alma por tu vida entera y del amor que recibo en cada palabra, mensaje, llamado. Orgullo hasta las lágrimas al leerte en los diarios… Mi bebé de ayer y de los últimos tiempos. Esa nena que nació tan bella que revolucionó el hospital italiano y a medida que iba creciendo siempre llamó la atención por ser tan linda e impecable en todo. Peleamos tanto en la adolescencia porque, aunque lo reconociste al final, “somos iguales”. Gracias por compartir conmigo cada instante de este último tiempo. No nos faltó ni sobró nada. Dios es sabio y nos fue preparando…”, se puede leer.