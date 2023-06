Muere familiar de Miguel Layún

El futbolista anunció que se hallaron rastros de violencia

«Mucha fuerza hermano, fuera de la cancha, todos somos personas», le respondieron en redes

¡EN MEDIO DE CUMPLEAÑOS RECIBE TRÁGICA NOTICIA! El futbolista del equipo mexicano ‘América’, anunció la muerte de un familiar y reveló las terribles causas que encierran el incidente. De acuerdo con las declaraciones que ofreció en redes sociales, les habían anunciado la pérdida recientemente y lo que hallaron en la escena del crimen.

Layún recibió la noticia en los festejos de su cumpleaños número 35, por lo que no dudó en compartir con sus seguidores la trágica noticia, aunque no reveló de qué familiar se trataba. Por ello, sus amigos y seguidores no dudaron en contestar al mensaje y enviaron sus condolencias tanto a él, como a los demás familiares que pasan por esta tragedia.

MIGUEL LAYÚN REVELÓ TRÁGICA NOTICIA

Miguel Layún vivió una tragedia durante el día de su cumpleaños y decidió compartirlo con sus amigos y seguidores a través de las redes sociales. De acuerdo con un mensaje que escribió en Twitter, durante el día recibió la noticia que uno de sus familiares apareció sin vida y lo que encontraron en la escena, lo catalogó como un crimen debido a los rastros de violencia.

«¡Pues en esta ocasión nos tocó a la familia! Hace un par de horas nos avisaron que un familiar apareció sin vida y con rastros de violencia», anunció el futbolista en su cuenta de Twitter, en medio de las felicitaciones que estaba recibiendo por su cumpleaños #35. De acuerdo con las declaraciones, el deportista obtuvo la fatídica noticia ese mismo día.