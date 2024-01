Muere familia mexicana tras intoxicarse y muestran sus últimas imágenes

¿Qué ocurrió?

Según informes de la policía mexicana, la familia intentó resguardarse del frío que azotaba la localidad encendiendo un calentador.

Este objeto se conectó a la fuente de gas natural, y aseguran que una fuga fue la causante de las muertes. Al parecer, la conectaron en la noche y se fueron a dormir.

Asimismo, en el relato de la vecina, destacó que el hermano de Luis fue quien encontró los cuerpos y pidió ayuda inmediata para socorrerlos.

«Estaba con mis niños, viene su hermano bien alterado, me decía que su hermano no despertaba, tenía espuma en la boca, me dio mucho miedo», informó a Milenio.