El mismo cantante confirmó la muerte de sus padres y sus dos hermanas

“No hay palabras para describir este echo, aún no lo creo hace 2 días estaba chismeando con mis 2 hermanas por Facebook y hoy ya no están, mi ama todos los días marcaba para saber como estábamos y mi apá igual, no sé realmente cuáles fueron los echos del accidente”, prosiguió reseñando el cantante mexicano. En seguida no dudó en dejar un sabio consejo a sus seguidores tras la dura pérdida que acaba de tener.

“A todas esas personas que manejamos un automóvil, si estás cansado deja el volante o descansa un poco, si estás tomado pasa el volante a otra persona, si estás bajo el consumo de alguna droga de igual forma piensa un poco en los demás familiares de las personas alas que puedes dañar, esto se los digo y más ahorita que ya empiezan las vacaciones, y que viene Semana Santa”. Archivado como: Muere familia Jhobanny Flores.