Autoridades de condado de Derby, anunciaron que se encontró sin vida a un sujeto dentro de su apartamento. Más tarde, medios locales informaron que el hallazgo reveló que se trató de Steven Hoffenberg, quien es ex socio y jefe de Jeffrey Epstein, además de haber sido dueño -por una temporada- del periódico New York Post; ambos hombre, se convirtieron en figuras polémicas debido a una famosa estafa que llevó a la cárcel a Hoffenberg.

Jeffrey Epstein, ha sido una de las figuras más polémicas en los últimos tiempos y saber que su ex jefe y socio falleció de una extraña manera, causó que las alarmas se encendiera. Como bien se conoce, Epstein era un magnate financiero que terminó siendo culpado por las autoridades por los delitos de tráfico de menores, tráfico sexual, prostitución infantil, estupro y abuso sexual infantil.

¡UNA MUERTE MISTERIOSA! Autoridades del condado de Derby, informaron que encontraron el cuerpo de un hombre en aparente estado de descomposición y que, al parecer, llevaba una semana sin vida. De acuerdo con los detalles de la prensa local, se piensa que el hombre sin vida es Steven Hoffenberg, ex socio y jefe de Jeffrey Epstein .

“El martes 23 de agosto, aproximadamente a las 8 de la tarde, los agentes de la policía de Derby acudieron al 201 de la calle Mount Pleasant en Derby, CT, para realizar una comprobación de bienestar. Al llegar, se encontró el cuerpo de un hombre blanco fallecido y en un estado en el que no se podía hacer una identificación visual”, declararon las autoridades.

“El cuerpo fue transportado a la oficina del médico forense jefe (OCME) donde se realizó una autopsia el miércoles 24 de agosto. La autopsia inicial no reveló ningún traumatismo sufrido por el difunto. La causa oficial de la muerte está pendiente de un estudio toxicológico posterior”, informó el Departamento de Policía de Derby.

El Departamento de Policía de Derby, informó que se encuentran trabajando en la causa de muerte de Hoffenberg debido a que el examen del forense arrojó como respuesta que no se encontró algún tipo de traumatismo. Por el momento, se espera conocer la causa toxicológica para revelarse que fue lo que sucedió con el ex socio de Epstein.

Muere exsocio Jeffrey Epstein: ¿Por qué se cree que es él?

Una fuente de la policía, reveló que el hombre fue descubierto sin vida en el piso de su habitación, una semana más tarde. Por el estado de descomposición el hombre, de 77 años de edad, era prácticamente imposible de reconocer y por tal causa, los estudios de identificación se realizaron mediante sus registros dentales. Al igual se llegó a la conclusión de que es él debido a que estaba en el apartamento.

“No hay nada que sugiera que este no es él. Todas las pruebas que obtuvimos: su vehículo, registros médicos, teléfono de identificación, etc., todos pertenecen a él”, identificó la policía e informó The Sun. En la declaración que presentó la policía, se aclara que solo se está esperando la identificación de familiares para revelar la identidad del sujeto. Archivado como: Muere exsocio Jeffrey Epstein