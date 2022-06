Muere Gleycy Correia, ex Miss Brasil a los 27 años.

Pierde la vida tras operación de amígdalas.

Le provocó una severa hemorragia y un infarto que le provocaron el coma, meses después su muerte.

Muere exreina de belleza. De nueva cuenta las tragedias se hacen presentes dentro del mundo del espectáculo, en este sexto mes del 2022 han ocurrido grandes desgracias, los lectores de Mundo Now han sido conocedores de lo que acontece en la farándula y esta no es la excepción, se ha dado a conocer que una gran y querida actriz ha partido a una mejor vida.

Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de quien fue una de las grandes reinas de belleza. Aseguran que la tragedia ocurrió poco después de someterse a una cirugía que era necesaria.

La tragedia se hace presente en el mundo de la belleza

Fue mediante el portal del diario británico de The Sun donde se informó sobre el sensible fallecimiento de la ex Miss Brasil, Gleycy Correia, quien perdió la vida a la edad de tan solo 27 años. De acuerdo con el medio citado la que fue reina de belleza murió este lunes 20 de junio luego de ser intervenida quirúrgicamente.

Los reportes dados por el portal de The Sun aseguran que la ex Miss Brasil se había sometido a una operación de amígdalas, la cual salió terriblemente mal. Dicha intervención dejó a la reina de belleza con un sangrado masivo, provocándole un paro cardíaco que acabaría con su vida.