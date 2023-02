Ahora, la noticia del sensible fallecimiento de quién fue expresidente de Pakistán y quién estuvo gobernando durante los constantes ataques tras desatarse el 11S, ha consternado a muchos, pues a pesar de que se desconoce su causa de muerte, se sabe que padecía una terrible enfermedad que pudo afectar todos sus órganos. Archivado como: Muere expresidente Pervez Musharraf.

Cabe señalar que es momento en que la causa que conllevó a su muerte no ha sido revelada, lo único que se sabe es que ha estado luchando en contra una enfermedad rara llamada amiloidosis una proteína que se acumula en el corazón, los riñones, el hígado y otros órganos, según Mayo Clinic.

Renunció en 2008 cuando enfrentaba una posible impugnación

Renunció en 2008 cuando enfrentaba una posible impugnación. Más tarde vivió en un exilio autoimpuesto en Dubái para evitar cargos penales, aunque intentó regresar a la política en 2012. Pero no lo logró, aquejado por problemas de salud en sus últimos años, según lo detalló la agencia de AP.

Mantuvo su resignación de soldado tras evitar una muerte violenta que siempre parecía acecharle, con dos intentos de asesinato por parte de milicianos islamistas. “Me he enfrentado a la muerte y la he desafiado varias veces en el pasado porque el destino siempre me ha sonreído”, escribió una vez Musharraf. “Sólo rezo porque tenga más que las legendarias nueve vidas del gato”, señaló la agencia citada. Archivado como: Muere expresidente Pervez Musharraf.