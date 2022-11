Adrian Dingle jugó desde el año 2000 hasta el 2004 con los Chargers, en el 2003 fue que ocurrió su mejor temporada cuando logró realizar 37 tacleadas y acumuló seis capturas siendo el titular dentro de los 16 juegos. Fue seleccionado por dicho equipo en la quinta ronda del draft de la NFL de 1999, según The NYP. Archivado como: Exjugador NFL Adrian Dingle.

A primeras horas de este viernes se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de Adrian Dingle a sus 45 años de edad, él fue integrante del reconocido equipo Los Ángeles Chargers y dejó una historia marcada dentro de la NFL, es momento que la causa de muerte no ha sido confirmada.

Las noticias corren y vuelan, más aún cuando figuras públicas y celebridades reconocidas son quienes protagonizan los hechos, desafortunadamente en esta ocasión no se trata de algo alegre, corazones cercanos al exjugador de la NFL han quedado devastados y con profunda tristeza tras su partida.

Exjugador NFL Adrian Dingle. Una vez más el mundo del deporte se viste de luto luego de que se confirmara el sensible fallecimiento de un exjugador que pertenecía a la gran liga de la NFL. Las duras tragedias se siguen haciendo presentes dentro del mundo y en todas las áreas.

La noticia sobre la muerte de Dingle fue confirmada por Clemson a través de su portal web, luego de que se diera a conocer el lamentable suceso, los tributos no tardaron en hacer presencia dentro de las redes sociales, donde recordaron la gran estrella que fue dentro del fútbol americano.

Las condolencias se hacen presentes tras muerte de Adrian Dingle

“Clemson Football lamenta el fallecimiento del ex ala defensiva Adrian Dingle”, señaló el equipo de fútbol americano a través de Twitter. Por su parte el excargador Marcellus Wiley tuiteó lo siguiente: “RIP a mi compañero de equipo @AdrianDingle. Estábamos pasando el rato, riéndonos, intercambiando historias de guerra y hablando de familia. ¡Descansa, gran perro!”.

Cabe recordar que es momento en que la causa de muerte del exjugador de la NFL se mantiene desconocida, familiares de Dingle no se han pronunciado hasta el momento y los equipos a los que perteneció no revelaron más detalles al darse a conocer su sensible fallecimiento.