Las reacciones de los usuarios no tardaron en hacerse presentes: “Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos”, “Que descanse en paz. Abrazo a sus familiares”, “Descanse en paz, leyenda”, “Abrazos a la familia”. El 28 de julio del 2021, por medio del canal oficial de YouTube de este club de futbol, se compartió una interesante entrevista con el exfutbolista.

Apenas horas después de que se informara sobre la partida del exgoleador del Independiente y seleccionado argentino Rodolfo Micheli, se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento del exfutbolista hispano Pablo Llanos, quien fue parte del primer ascenso del Club Deportivo Tenerife, de España , a Segunda División. Que en paz descanse.

“El Club Deportivo Tenerife me ha dado mucho. Me ha dado, pues, que sea conocido, la cosa de estar viajando constantemente, de tratarme bien en lo económico y en lo deportivo. Yo tengo buenos recuerdos del Tenerife”, expresó el exfutbolista Pablo Llanos en entrevista que resurgió a propósito de su sensible fallecimiento.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife, en 1926, Pablo recordó en esta charla que desde pequeño le vieron condiciones para jugar a este fascinante deporte: “Paulatinamente, empecé después en un equipo de una categoría y después como iba progresando, ya los equipos empezaron a preocuparse por mí y así estuve en unos dos o tres equipos en la misma temporada y luego ya el Tenerife me quería”.