Después de regresar de un corte comercial, ambas intercambiaron fuertes palabras. Mirtha dijo: “Si yo te invito a mi programa, vos tenés el derecho de decir no voy, porque no me gusta ventilar mis cosas personales”, a lo que Silvana respondió ante la sorpresa de los presentes: “Me vas a tener que disculpar, pero yo me levanto de tu mesa. Porque si vos me invitas para usarme… Vos no podés retarme. Perdón al público”.

Nunca se arrepintió de este incidente

Según reportó Infobae, años después se le preguntó a Silvana Suárez por el incidente que tuvo con la conductora Mirtha Legrand. Aseguró que no se arrepentía por lo que había pasado: “Al ser dueño de un diario, y al no poder él, digamos, tratar el tema de la separación desde un lugar más proactivo, utilizó el diario en contra mía. Y yo tenía dos chicos chiquitos, así que hice magia para que esto no los dañara, pero es imposible”.

“Aparte era muy machista, entonces ¿cómo una mujer iba a hacer esto? La verdad que yo no tendría ni que haber ido (refiriéndose al programa Almorzando con Mirtha Legrand), pero siempre me sentí como con culpa de no ir. Y voy y de golpe ella tomó partido: el que tenía el poder era Julio”, expresó en esa ocasión la modelo argentina y ganadora del certamen de belleza Miss Mundo en 1978 (Archivado como: Muere modelo argentina y ex Miss Mundo Silvana Suárez)