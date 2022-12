Cabe mencionar que la Oficina del Sheriff del Condado de Boone respondió a los informes de que un hombre no respiraba alrededor de la 1 de la tarde de este lunes, así lo anunciaron las autoridades en un comunicado. Por lo que acudieron de inmediato sin imaginas que se trataba de la estrella del béisbol.

Tom Browning, murió a los 62 años de edad, la noticia de su muerte fue dada a conocer por el equipo donde brilló, los Cincinnati Reds que a través de sus redes sociales, lamentaron la terrible pérdida y mostraron sus condolencias. “Los Rojos se entristecen al enterarse del fallecimiento del ex lanzador Tom Browning”, colocaron en Twitter el equipo de la MLB.

Muere lanzador Tom Browning. El mundo del béisbol se ha vestido de luto, por el sensible fallecimiento de una de las máximas estrellas de la MLB. El exdeportista fue localizado sin vida en su domicilio. Los hechos ocurrieron este lunes cuando las autoridades localizaron a uno de los mejores lanzadores sin vida.

Muere lanzador Tom Browning: Lo encontraron tirado en su casa

Al llegar las autoridades a la casa del ex lanzador, vieron que Browning se encontraba inconsciente sobre el suelo de su hogar, por lo que los socorristas intentaron reanimarlo. Sin embargo, no pudieron hacer nada al respecto y fue declarado muerto tras no presentar ningún signo vital.

Hasta el momento no se ha confirmado las verdaderas causas de su muerte, sin embargo continúan las investigaciones para determinar los hechos de su deceso. La Oficina del Alguacil del Condado de Boone, en Union, Kentucky menciona que no se sospecha sobre un crimen, de acuerdo con la página de la MLB.