Por su parte, tanto el Independiente del Valle como el Delfín Sporting Club se unieron a las condolencias: “La familia IDV expresa su nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Gerson de Oliveira, ex jugador de nuestra institución. Mucha fuerza y paz a su familia”, “Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida…”.

A través de sus redes sociales, el Club Sport Emelc de Ecuador lamentó la muerte del ex futbolista hispano: “El Club Sport Emelec expresa su profundo pesar por el fallecimiento de quien en vida fue Gerson de Oliveira, ex jugador de nuestra institución. Quienes conformamos el Club Sport Emelec envíamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos por esta irreparable perdida. Paz en su tumba “.

“Bajé mi rendimiento, no podía correr de manera normal. No sabía lo que me pasaba, no tenía fuerzas”, dijo en una entrevista en el 2017. Además de representar a su país, su sueño era jugar en el extranjero, específicamente en la Serie A de Italia, considerada una de las ligas más fuertes y competitivas de todo el mundo (Archivado como: Muere ex futbolista hispano Gerson de Oliveira a los 32 años de edad).

“Lo que no me gustaría es que me olviden”: Gerson de Oliveira

“La gente en este momento me ha dado la mano. Tengo muchos amigos del futbol, personas que me conocen y otros que saben de mi situación. Sé que con la ayuda de Dios voy a salir adelante. Lo que no me gustaría es que me olviden”, dijo Gerson de Oliveira en una entrevista que retomó el portal Expreso a raíz de la muerte del ex futbolista hispano.

Fue ayer en el Cementerio Parque de la Paz que se le dio el último adiós a este joven deportista que por culpa de una enfermedad vio cortado de tajo su sueño de trascender en el mundo del futbol, que en estos últimos días ha perdido a dos grandes figuras: Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, y Roberto Dinamita.