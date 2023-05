Muere estrella Monica Sirianni. Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, han ocurrido infinidades de situaciones en donde diversas personas que se encuentran dentro del mundo del espectáculo pues en lo que va del año hemos sido conocedores sobre las muertes que han ocurrido tanto dentro como fuera de la farándula.

Fue a través del medio británico de The Sun que se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de Monica Sirianni, recordada por su participación en el reality show de ‘Big Brother’. Se entiende que la estrella de televisión sufrió un colapso durante una noche de fiesta con amigos en un bar.

Monica se dio a conocer por aparecer en la temporada 12 de 'Big Brother' de Italia entre 2011 y 2012. Sirianni nació en Australia cuando sus padres se mudaron a Sydney desde Calabria, ya de adulta la estrella regresó a Italia y vivió en una ciudad de Lombardía, informa The Sun . A sus 25 años apareció por primera vez en el reality show, pero fue desalojada en tan solo un mes.

Pese a que el equipo médico logró estabilizar sus signos vitales para llevarla al hospicio más cercano, Monica Sirianni fue declarada muerta en el hospital poco más tarde de su llegada. La causa de su muerte aún no ha sido confirmada, pero los doctores que la atendieron no descartan de que la estrella de ‘Big Brother Italia’ haya sufrido un infarto.

Las condolencias se hacen presentes

Mónica luego le dio la espalda a la televisión y pasó a enseñar inglés. Tras darse a conocer su lamentable muerte, las condolencias por parte de los fanáticos de la estrella de la televisión y fieles seguidores del reality show no tardaron en aparecer en las diversas redes sociales.

"En ese momento todavía veía el programa y lo recuerdo, lo siento mucho", "Un abrazo a la familia", "Quería recordar a esta hermosa niña Mónica Sirianni, ex competidora de Big Brother y ahora maestra", "No me parece cierto que ya no esté", "Descanse tu alma", "RIP", "Que en paz descanse", "Nunca la olvidaremos", se puede leer.