Kyle Smaine un esquiador originario de Lake Tahoe, California, había viajado a Japón por la “increíble calidad de la nieve “, dijo recientemente en Instagram. “Esto es lo que me trae de vuelta a Japón cada invierno”, escribió Smaine, quien ganó una medalla de oro en halfpipe en el Campeonato Mundial de Esquí y Snowboard de estilo libre de la FIS de 2015.

La noticia fue dada a conocer por sus familiares quienes confirmaron el sensible fallecimiento de Kyle Smaine a los 31 años de edad, quien fue un reconocido deportista en el arte de esquiar en la nieve. Cabe recordar que fue reconocido como el campeón mundial de esquí de medio tubo, ahora lamentablemente se ha informado que ha perdido la vida en las montañas de Japón.

Muere esquiador Kyle Smaine. El mundo de los deportes en Estados Unidos se encuentra de luto , por el sensible fallecimiento de un destacado deportistas estadounidense quien murió haciendo lo que más le gustaba. Se trata de un esquiador de estilo libre quien quedó atrapado en una avalancha en Japón el domingo pasado.

Se ha confirmado que no solamente Kyle Smaine murió en la avalancha, ya que fueron al menos cinco hombres de origen estadounidense y Austria quienes quedaron atrapados en la nieve. El portavoz de la policía de Nagano, dijo que el accidente ocurrió en la ladera este del monte Hakuba Norikura.

“Era un campeón mundial de freeski”

Por otro lado, el fotógrafo Grant Gunderson, que estaba en el viaje, detalló la avalancha en las redes sociales y dijo que Smaine “fue lanzado 50 metros por la ráfaga de aire y enterrado y asesinado”. Otros dos esquiadores estaban con Smaine, uno de los cuales murió y otro quedó enterrado en casi 5 pies de nieve pero salió ileso. Gunderson no dio los nombres completos de los otros esquiadores, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Homenajes a Smaine llovieron en su página de Instagram. En su propia publicación de Instagram, el equipo de freeski de EE. UU. dijo: "Kyle Smaine era un campeón mundial de freeski, amaba explorar las montañas, era un competidor feroz, pero aún mejor persona y amigo".