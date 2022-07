Linda Kramer, esposa de Joey Kramer, muere a los 55 años

El representante del músico confirmó la triste noticia

Su muerte se produce meses después de que el musico abandonara la gira con la banda

CONFIRMAN TRISTE NOTICIA. Este sábado, se confirmó la muerte de Linda Kramer, esposa de Joey Kramer, baterista de Aerosmith, a los 55 años de edad. Fue el representante del músico, quien informó sobre la pérdida de Linda. Un obituario se hizo presente por parte del Boston Herald y señalan las cualidades de la ex contratista de Hewlett-Packard.

A través de un obituario, señalaron que Linda partió el pasado 22 de junio, pero recientemente se dio a conocer su muerte al público, debido a que la familia deseaba obtener privacidad en estos momentos. Aún no hay una fecha para los servicios funerarios y la causa de muerte tampoco fue revelada; un día antes de fallecer, escribió un mensaje de felicitación a su “alma gemela”. Descanse en paz.

