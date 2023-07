Confirman la muerte del escritor Milan Kundera

El autor de ‘La insoportable levedad del ser’, perdió la vida en Francia

El parlamento checo guardó un minuto de silencio ante su pérdida

¡PIERDE LA VIDA QUERIDO ESCRITOR! Una de las mentes más brillantes y apreciadas en el mundo de la literatura, murió a los 94 años de edad. Se trata de Milan Kundera, quien escribió una de las obras más reconocidas en pleno S. XX y se convirtió en una de las imágenes más respetables de la República Checa y también de Francia.

El autor estuvo plagado de momentos polémicos debido a su exilio de República Checa y su mudanza a Francia, siendo así que obtuvo la nacionalidad francesa cuando el régimen comunista decidió retirarle la nacionalidad y por ello, las autoridades francesas decidieron otorgarle la naturalización. Descanse en paz.

Reportan la muerte del escritor Milan Kundera, a los 94 años de edad. De acuerdo con el comunicado de prensa, se reveló que el incidente ocurrió el pasado martes y el escritor se encontraba en París al momento del deceso. A través de diversos medios de comunicación, fue que se dio a conocer la noticia del suceso.

«El renombrado autor murió el martes por la tarde», dijo su antigua editorial Gallimard en un comunicado de una oración el miércoles. Confirmó que murió en París, pero no proporcionó más información y citó la agencia The Associated Press (AP). Tras darse a conocer la pérdida, diversos diplomáticos y lectores enviaron sus condolencias.