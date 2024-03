Muere Eric Carmen, líder de los Raspberries y cantante de ‘All by Myself’

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Muere la actriz Emily Chesterton por un coágulo de sangre que no fue detectado

El medio artístico se viste nuevamente de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de una gran estrella de la música.

Carmen experimentó la fama por primera vez con los Raspberries, una banda que comenzó en 1970 y que incluye entre sus éxitos «Go All the Way».

Eric Carmen, líder de los Raspberries y famoso por su éxito como solista con ‘All by Myself’ (1975), falleció a los 74 años.

Trayectoria del legendario cantante

Y fue en ese entonces dónde alcanzó el éxito con temas como ‘All by Myself’, ‘Never Gonna Fall in Love Again’, ‘She Did It’ y ‘Hungry Eyes’.

El legado musical de Eric Carmen se extiende a través de décadas, con sus poderosas baladas y su influencia en el género del power pop.

‘All by Myself’, una de sus canciones más icónicas, sigue siendo una pieza fundamental dentro de la cultura popular, señaló el medio de ‘CNN’.

Pues con su distintiva melodía y letras conmovedoras ha logrado que sigan resonando con audiencias de todo el mundo.