Después de que se diera a conocer esta noticia, no pasó mucho tiempo para que en redes sociales se expresaran condolencias por la muerte de este campeón olímpico de boxeo: “Nos ha dejado a los 71 años José Enrique Rodríguez Cal ‘Dacal’, único medallista español en los Juegos Olímpicos de Múnich 72′ y abanderado español en Montreal 76′ . Fuiste, eres y serás historia de nuestro deporte”, expresó el Comité Olímpico Español

Amigos de la localidad de Candás, en España, le rindieron un merecido homenaje, al cual no pudo asistir por obvias razones, que coincidió con el aniversario número 50 de su hazaña en Múnich 72′: “Es un homenaje no sólo a ‘Dacal’, lo es a todo el deporte olímpico”, dijo Ángela Pumariega, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres (Archivado como: Muere campeón olímpico de boxeo Enrique Rodríguez Cal).

“Voy a luchar hasta el final”

En mayo de este año, el campeón olímpico de boxeo Enrique Rodríguez Cal anunció que había sido diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica): “Tengo una enfermedad degenerativa y ya está siendo dura la pelea, pero voy a luchar, como he hecho siempre”, dijo en esa ocasión a La Voz de Avilés, declaración que retomó el portal Cuatro.

“Sufro una enfermedad grave y lo asumo, no vale pasar el día en casa lamentándote. Voy a luchar hasta el final contra esto que tengo con la tranquilidad de contar con el cariño de mi familia, es la que me cuida”, expresó el deportista, quien lamentebalmente, no pudo lograr la victoria en contra de esta terrible enfermedad (Con información de Marca. 20 Minutos, La Nueva España y Cuatro).