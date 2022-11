En el comunicado de la FGJE, mencionó que el capo fue identificado sin vida en la Clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a donde fue llevado de emergencia por dos hombres para recibir atención médica. Sin embargo no se pudo hacer nada al respecto para salvarle la vida.

“Él era jefe de sicarios de los Salazar”

Inmediatamente, los internautas comenzaron a reaccionar al enterarse de la muerte del capo, donde hubo división de opiniones: “Y se paseaba tan agusto jugando carreras si no se hubiera accidentado ahí hubiera andado como si nada”, “Era jefe de sicarios de los Salazar y andaba muy orondo en Hermosillo, ¿habrá narco pacto?”.

“Él era jefe de sicarios de los Salazar, y estaba tan arreglado con ustedes que andaban campante manejando carros en el autódromo, agusto. Si no se accidenta seguiría igual de generador de violencia”, “No es ético que celebren la muerte de un criminal. Su labor es la procuración de justicia, no andar colgándose medallas por algo que no hicieron”, fueron algunos comentarios. Con información de Infobae, La Jornada y El Universal. Archivado como: Muere accidente El Pirata