Muere empleada de Wells Fargo en su lugar de trabajo

La muerte de Denise Prudhomme, empleada de Wells Fargo en Tempe, Arizona, ha generado gran conmoción entre la población local.

Denise Prudhomme, de 60 años, fue hallada sin vida en su oficina el pasado 20 de agosto.

Su última entrada a la sede corporativa de Wells Fargo fue registrada el 16 de agosto a las 7 de la mañana, como parte de su rutina.

Desde ese momento, nadie volvió a ver a Denise, y la noticia de su fallecimiento ha desconcertado tanto a compañeros de trabajo como a vecinos de la ciudad.

Her name was Denise Prudhomme. the building has 24/7 security so there’s NO reason why someone couldn’t have seen her or checked on her. here’s NBC NEWS 12 for more info: pic.twitter.com/Gk1bP4nBvc

— ً (@tylerduran21) September 1, 2024