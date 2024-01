Muere el tiktoker Sebastián Bautista en un trágico accidente automovilístico

Hasta el momento, las causas exactas del accidente permanecen desconocidas, y aún no se han dado a conocer los detalles específicos, según informó ‘El Heraldo de México’.

Famosa creadora de contenido se despide de él

Diana Estrada, una popular tiktoker mexicana con más de un millón de seguidores, fue una de las primeras en compartir su pesar, era bastante allegada a Sebastián.

A través de emotivas historias en Instagram, Estrada compartió su profundo dolor y dedicó un sentido mensaje de despedida a su amigo fallecido:

«Chiquis, no sé cómo afrontar esto sin ti. Tu sabes cuánto te amaba. Me dejaste una herida profunda y solo le pido a Dios fuerzas para asimilar todo esto. Me duele muchísimo», se lee.

«No tengo palabras, no puedo creer que ya no estarás aquí. Quisiera que esto no fuera real, que contestaras las llamadas y dijeras ‘ay, equisss, es broma chiquis'», dijo Estrada.