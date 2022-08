Luego de que se confirmara la triste noticia su novia Nerea dedicó un mensaje desgarrador a través de su cuenta de Instagram , donde se despidió del joven de 20 años publicando la que fue su primer fotografía, “Me iba a trabajar y antes de que se cerraran las puertas del tren pensé ‘madre mía este chico no me va a volver a escribir en la vida’. Era la primera vez que quedábamos y esa noche ya dormimos juntos”, señaló la joven.

La partida del tiktoker deja corazones vacíos

“Cuando no llevábamos ni 6 meses el cáncer atacó de nuevo, también la pandemia y la verdad es que fueron unos meses muy duros ya que físicamente no podía apoyarle. Mucha gente me llama valiente por no haber huido y yo pienso ‘¿esta gente nunca ha sabido lo que es amar?’ Una pena. Por desgracia la muerte siempre ha sido un pensamiento muy presente en nuestra relación y tenía claro que eso era lo único que nos iba a separar. Te voy a echar mucho de menos”.

La joven mediante sus historias de Instagram compartió pequeños textos en donde seguía despidiéndose de Charlie: “Me hace muy feliz todo lo que estoy leyendo de Carlos, siento no poder contestaros a todos pero millones de gracias por los mensajes de apoyo”, en otro colocó, “Solo quiero deciros que no tengan miedo al amor. Si algo he aprendido en estos años es que hay que disfrutar de cada momento porque no sabemos cuando vamos a irnos”, compartió. Archivado como: Muere el tiktoker Charlie.