Muere Kirk Mitchell, exreportero del Denver Post por cáncer de próstata

El renombrado periodista criminal y ex reportero del Denver Post, Kirk Mitchell, falleció a los 64 años, informó The Associated Press.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en su hogar de Lititz, Pensilvania, tras una valiente lucha contra el cáncer de próstata, según informó su familia.

Mitchell, quien desempeñó un papel fundamental en la cobertura de noticias ganadora del Premio Pulitzer y que impulsó su carrera.

Las historias que cubrió fueron sobre dos tiroteos masivos en Colorado, deja un legado significativo en el periodismo criminal.