Muere el reconocido saxofonista de jazz Lou Donaldson

Algunos de los éxitos de Lou Donaldson fueron Blues walk, Alligator bogaloo y Everything I do gonna be funky (From now on).

Inspirado fuertemente por Charlie Parker, grabó con Thelonious Monk, Art Blakey, Jimmy Smith y Ray Barretto, entre otros.

Irónicamente, cuando era pequeño se inclinaba más por el béisbol que por la música.

En varias ocasiones, criticó a algunos de sus colegas por no tener en su estilo ‘algo de blues’.