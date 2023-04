Confirman la muerte del cantante

Familia se encargó de confirmar la noticia

Fue encontrado muerto en su celda

Muere el rapero Moneysign Suede. El artista originario de California fue aparentemente encontrado sin vida al interior de una prisión local del estado soleado. Proveniente de Los Ángeles, su muerte fue confirmada por su familia a la corta edad de 22 años.

Diversos medios tales como The Sun US, señalan que fue encontrado sin vida al interior de una prisión en California, pero no fue hasta que su familia emitió un pequeño comunicado por medio de sus redes sociales, que la noticia fue confirmada.

Muere el rapero Moneysign Suede. El cantante de Los Ángeles aparentemente fue encontrado sin vida al interior de una prisión del estado de California. La noticia se ha dado a conocer este miércoles 26 de abril, lo que se asume es también la fecha de su fallecimiento.

De momento no se cuenta con mucha información del acontecimiento ocurrido en el estado de California, de acuerdo al portal de All HipHop, el originario de Los Ángeles estaba por ser liberado pronto de la prisión. La noticia de su muerte fue confirmada gracias a un breve comunicado de su familia.