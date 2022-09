Muere el rapero ‘GI JOE OMG’ a los 33 años (FOTOS)

Dan a conocer otra muerte en la música de rap

Publicista del artista da a conocer los hechos

Fans de GI JOE OMG dan el último adiós al artista Muere rapero GI JOE OMG. Nuevamente el mundo de la música urbana y el rap está de luto, ahora con la muerte del artista de rap conocido como ‘Gi Joe Omg’, quien ha fallecido a los cortos 33 años. Su publicista fue quien dio a conocer la lamentable noticia del joven talento. El representante del cantante de música urbana confirmó esta noticia al portal The Sun U.S, sin embargo, se dieron a conocer algunos detalles de su muerte, pero no están claros del todo, pues hasta el momento la información sigue siendo casi desconocida. Muere rapero GI JOE OMG: Publicista del rapero da a conocer lo sucedido Pese a que el publicista del rapero GI JOE OMG, le dio a conocer al portal estadounidense la muerte del joven que apenas iba comenzando con su carrera, contó que los motivos de su muerte son, hasta la fecha, desconocidos, así fue como lo dio a conocer al periódico. “Literalmente no tenemos idea de lo que pasó”, dijo. “Fue encontrado muerto y estamos esperando los resultados del informe del forense para conocer los detalles”, le contó a The Sun, Rebecca Kinchen, publicista del fallecido artista. Archivado como: Muere rapero GI JOE OMG

DESMIENTE RUMORES Rebecca Kinchen le dijo al portal que hay varias teorías que se están hablando en internet en donde involucran a Joe con un supuesto accidente automovilístico o víctima de un ‘tiroteo‘, cosa que ha sido desmentida por la misma publicista, mencionando lo siguiente: “Si hay algo que queremos compartir sobre este hombre, es que fue un hombre increíble y sólido que fue el mejor padre para sus dos hijos y SIEMPRE puso a su familia primero”, aseguró a THE SUN. Gi Joe también tenía una tienda de ropa conocida como On My Grind. Archivado como: Muere rapero GI JOE OMG

Muere rapero GI JOE OMG: Fanáticos lamentan la muerte del rapero Los fanáticos del rapero de 33 años corrieron a las redes sociales tras enterarse del lamentable fallecimiento del artista, y estos aprovecharon para hacer llegar sus condolencias y mandar mensajes de apoyo a su familia. “No puedo creer todos estos tweets de “RIP GI JOE”. Espero que no sea cierto, hermano, es uno de mis artistas favoritos y un tipo genial. No puedo creer esto”, aseguró un usuario en Twitter. “Te extrañaremos Gi Joe OMG. Gracias por tu música que me dio paz. Descansa en paz rey”, “¿Causas naturales a los 33? no, eso no me hace ninguna lógica, R.I.P”, “¿Qué le pasó?”. Algunas teorías en Twitter dicen que murió en un accidente automovilístico, sin embargo este rumor fue desmentido por su representante. Archivado como: Muere rapero GI JOE OMG

Otra estrella del rap apaga su luz Otro artista a quien le arrebataron la vida recientemente, fue el famoso rapero PnB Rock, quien fue reportado sin vida tras recibir un impacto de bala durante un asalto en el restaurante Roscoe’s Chicken and Waffles, en Los Ángeles, California, mientras se encontraba en compañía de su novia. De acuerdo con los primeros detalles, señalaron que un sujeto ingresó al restaurante y comenzó a apuntar a los presentes mientras los despojaba de sus pertenencias. Medios locales, indican que el rapero traía consigo joyas de gran visibilidad y que fue el motivo por el que le dispararon. Según informaron las autoridades, el fatal incidente ocurrió alrededor de la 1:23 p. m., en el restaurante ubicado en Inglewood e informó Los Ángeles Times. Hasta el momento, la policía local sigue investigando el incidente. Archivado como: Muere rapero GI JOE OMG