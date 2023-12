Norman Lear, productor de TV, muere a los 101 años

Muere el productor Norman Lear

Tenía 101 años de edad

Jennifer Aniston y otras estrellas lo despidieron

Muere el productor de televisión, Norman Lear, a los 101 años de edad, según dieron a conocer en un reciente comunicado a la prensa.

Tras confirmar su deceso, las muestras de cariño y afecto no tardaron en llegar hacia la familia del prolífero escritor.

A través de redes sociales, famosos como Jennifer Aniston y Gloria Calderón Kennett, enviaron sus condolencias y expresaron su sentir al respecto.

Por el momento, la familia no dio declaraciones sobre la causa de muerte y pidieron mantenerse en privacidad para evitar el dolor.

MUERE EL PRODUCTOR NORMAN LEAR

En una triste noticia que ha conmovido a la industria del entretenimiento, se informó que el renombrado Norman Lear, murió.

El prolífico escritor, director y productor que transformó la televisión en horario de máxima audiencia, perdió su vida en su hogar de Los Ángeles el martes por la noche.

La noticia fue confirmada por Lara Bergthold, portavoz de la familia Lear, quien informó que el icónico creador de «All in the Family», murió pacíficamente rodeado de su familia.

Norman Lear fue un visionario de la televisión que no solo entretenía, sino que también desafiaba las normas sociales y políticas, según informó The Associated Press.