Muere el primer paciente infectado con la cepa H5N5 de gripe aviar en Estados Unidos
Publicado el 11/22/2025 a las 16:13
- Muere primer paciente infectado
- Riesgo general sigue bajo
- No hay contagio entre personas
Las autoridades sanitarias del estado de Washington confirmaron la muerte del primer ser humano infectado con la cepa H5N5 de gripe aviar, un subtipo del virus que hasta ahora solo se había detectado en animales.
El fallecido era un adulto mayor con condiciones médicas preexistentes, según informó el Departamento de Salud estatal en un comunicado.
La persona mantenía una pequeña bandada de aves domésticas en su patio, lo que podría haber sido el origen del contagio.
Por respeto a la familia, las autoridades no divulgaron más detalles sobre su identidad ni su historial clínico.
Primer caso humano registrado de la cepa H5N5
Aunque Estados Unidos ha registrado más de 70 contagios de gripe aviar en humanos en el último año y medio, todos estaban asociados a la cepa H5N1.
La presencia de H5N5 en un ser humano representa un nuevo capítulo en la vigilancia epidemiológica del país.
Hasta ahora, el subtipo H5N5 se había documentado en animales, pero nunca había dado el salto a personas.
Funcionarios de salud advirtieron que, pese a este caso, el riesgo para la población general sigue siendo bajo.
Autoridades descartan transmisión entre personas
El Departamento de Salud de Washington señaló que no se han identificado contagios adicionales vinculados al caso.
Las pruebas realizadas a personas cercanas al paciente no mostraron infección por la cepa H5N5.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), no existe evidencia de que el virus se transmita entre humanos.
Los especialistas insistieron en que este incidente no altera la evaluación de riesgo actual para el público.
La gripe aviar y su expansión a mamíferos
La gripe aviar ha circulado en aves durante décadas, pero en años recientes ha aumentado su presencia en mamíferos.
En marzo de 2024, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que una cepa altamente patógena había afectado a millones de aves y comenzaba a aparecer en otros animales.
Los casos humanos reportados desde entonces han surgido mayormente por contacto directo con ganado o aves infectadas.
En la mayoría de las personas, los síntomas han sido leves, como irritación ocular o fiebre.
Muertes y casos graves siguen siendo poco frecuentes
A pesar de la expansión de la gripe aviar entre animales, los casos humanos con consecuencias graves continúan siendo poco comunes.
A inicios de 2024 se registró la primera muerte por gripe aviar asociada a la cepa H5N1 en un adulto mayor con condiciones médicas previas.
El reciente fallecimiento en Washington es el primero asociado a la variante H5N5.
Los expertos resaltan que la presencia de afecciones subyacentes suele ser un factor determinante en la gravedad de la enfermedad.
Vigilancia sanitaria se mantiene activa
Los CDC y otras agencias de salud pública en Estados Unidos continúan monitoreando posibles mutaciones del virus.
Las autoridades recalcaron que, por ahora, no existen indicios de una transmisión sostenida entre personas.
Si bien la aparición de la cepa H5N5 en humanos es inusual, los expertos consideran que no representa una amenaza inmediata para la población.
La recomendación para criadores de aves y trabajadores rurales es mantener medidas de higiene y reportar cualquier signo de enfermedad animal, apuntó ‘ABC News‘.