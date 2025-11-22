Muere el primer paciente infectado con la cepa H5N5 de gripe aviar en Estados Unidos

Muere primer paciente infectado

Riesgo general sigue bajo

No hay contagio entre personas

Las autoridades sanitarias del estado de Washington confirmaron la muerte del primer ser humano infectado con la cepa H5N5 de gripe aviar, un subtipo del virus que hasta ahora solo se había detectado en animales.

El fallecido era un adulto mayor con condiciones médicas preexistentes, según informó el Departamento de Salud estatal en un comunicado.

La persona mantenía una pequeña bandada de aves domésticas en su patio, lo que podría haber sido el origen del contagio.

Por respeto a la familia, las autoridades no divulgaron más detalles sobre su identidad ni su historial clínico.

Primer caso humano registrado de la cepa H5N5

Aunque Estados Unidos ha registrado más de 70 contagios de gripe aviar en humanos en el último año y medio, todos estaban asociados a la cepa H5N1.

La presencia de H5N5 en un ser humano representa un nuevo capítulo en la vigilancia epidemiológica del país.

Hasta ahora, el subtipo H5N5 se había documentado en animales, pero nunca había dado el salto a personas.

Funcionarios de salud advirtieron que, pese a este caso, el riesgo para la población general sigue siendo bajo.