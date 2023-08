Bob Barker, el ex presentador de ‘The Price Is Right’, muere a los 99 años

Muere el presentador Bob Barker fallece.

Icono conductor de ‘The Price Is Right’.

Falleció a los 99 años de edad.

Ha fallecido Bob Barker, el entrañable presentador que guió los destinos del famoso concurso «El Precio es Correcto» (The Price Is Right en inglés).

Reconocido por su distintiva elegancia y humor travieso en la televisión, ha perdido la vida a la edad de 99 años en su casa de California.

Barker, cuya voz sedosa y pasión por el bienestar animal lo catapultaron a la fama, se mantuvo en el corazón de los espectadores durante más de 35 años,

Tras su larga carrera en la televisión de los Estados Unidos, se convirtió en un ícono televisivo querido y respetado por todos los espectadores.

Cabe mencionar que la noticia del deceso del querido presentador Bob Barker fue confirmada por su representante, Roger Neal.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su muerte, dejando a sus seguidores y admiradores en el desconcierto y la tristeza.

Sin embargo, su partida no hace más que resaltar la magnitud de la pérdida que la industria del entretenimiento y el público en general han experimentado.

‘The Price Is Right’ duró nueve años en los años 50 y 60 con Bill Cullen, regresó en 1972 con Barker. Permaneció durante 35 años y le pasó el micrófono al comediante Drew Carey en 2007, según CNN.