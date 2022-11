Con información de ABC se sabe que la enfermedad que padecía el padre de Fofo Márquez era cáncer de pulmón, no obstante, detalló que se dicho padecimiento fue detectado en fase 4 hace algún tiempo y debido a lo avanzado de la enfermedad ya no hubo nada que el dinero pudiera hacer.

Durante las últimas horas el nombre del polémico influencer originario de México ha dado de que hablar, y no precisamente por ‘presumir’ de alguna importante compra o cerrar un puente sólo por diversión. Ahora, se encuentra en una lamentable situación. Muere el papá de Fofo Márquez conocido en redes como el ‘niño millonario mexicano’ .

Fofo Márquez: “Se acabó mi etapa del “Niño Millonario”

Tras la confirmación del deceso, el hijo más polémico del empresario Rodrigo Márquez conocido en redes sociales como el ‘Niño millonario mexicano’, rompió el silencio y se mostró en una faceta más madura y adelantó que se termina su etapa de rebeldía alejado del Internet.

“Se acabó mi etapa del “Niño Millonario” y viene una nueva etapa para mí que es convertirme en un hombre, nunca había subido una foto de mi padre, pero se habían filtrado algunas de quien era o yo de quien era hijo. Gracias todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabó, ya terminó, ya no tendré tiempo de hacer contenido, me despido de todos ustedes, gracias por su apoyo, llegó el momento de convertirme en un hombre”, escribió Fofo en una de sus publicaciones según El Heraldo.