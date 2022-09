Muere el padre de la actriz Ana Obregón: “Eternamente juntos” (FOTOS)

Cabe resaltar que no ha salido a la luz los informes sobre la causa de su muerte, sin embargo Ana dio a conocer que su padre murió a los 96 años. “Has vivido 96 años; difíciles en tu infancia cuando tuviste que empezar a trabajar durante la guerra cuando apenas eras un niño de 12 años limpiando pocilgas”.

“He coleccionado millones de momentos únicos contigo que guardo tatuados en mi corazón y que ahora utilizaré para poder seguir respirando porque en dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo”, escribió la actriz y seguido a esto, el cierre, lo cual es bastante emotivo y triste. Archivado como: Muere padre de Ana Obregón

“No se como lo voy a hacer”

La actriz ha sido consumida por la tristeza en las últimas horas, pues dio a conocer que las 3 personas que mas ama, ya no están con ella “Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro , Papa , que no sé cómo lo voy a hacer”, escribió.

“Es un privilegio y un gran honor ser tu hija. Gracias Papá por tanto, te quiero infinito, y por favor cuida mucho de mi hijo hasta que llegue. Eternamente juntos. Tu hija, Ana”, escribió la actriz. En los comentarios la gente le ha estado brindando su apoyo, “Has estado con él, como una soldado. Pegada, atenta, compañera, solida, amorosa. Ahora tenemos que estar cerca de ti escucharte”, “Ana te mando un abrazo fuerte”, ” Mi Ana , no se ni que decirte … solo fuerza y recuerda que no estás sola”. Archivado como: Muere padre de Ana Obregón