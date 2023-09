Muere Jack Sonni a los 68 años y banda rinde homenaje

«Jack Sonni, descansa en paz», fueron las palabras de la agrupación tras darse a conocer la sensible pérdida del guitarrista, con una foto.

Por medio de redes sociales, los internautas no dudaron en enviar sus condolencias por los hechos ocurridos y declarar su amor por la agrupación.

Por medio de un comunicado de prensa, se reveló la muerte de Jack Sonni, a los 68 años de edad, aunque no se reveló que pasó con él.

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de encuentro para los fanáticos y admiradores de Dire Straits, quienes no dudaron en compartirlo.

«Es muy triste escuchar esto, me encantaron sus payasadas en el escenario y su sonrisa tan grande», expresaron fanáticos ante la pérdida.

Marcó vidas

Esta ola de homenajes virtuales sirvió como un testimonio conmovedor del impacto duradero que la música puede tener en la vida de las personas.

Jack Sonni, además de ser un maestro de la guitarra, también se destacó por su habilidad para transmitir emociones con su música.

Sus solos únicos y su estilo distintivo contribuyeron a dar forma al sonido característico de Dire Straits, que perdurará por siempre.

De acuerdo con el portal de noticias The Sun, la causa de muerte no se reveló por el momento y la familia no brindó detalles al respecto.