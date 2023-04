De acuerdo con Daily Mail, ‘Jimmy The Jester’ se distinguió por haber competido en estos distintivos lugares: WWWA, Lucha Riot, Titan Championship Wrestling Entertainment, Atomic Championship Wrestling y Stand Alone Wrestling.

El luchador, quien lamentablemente ha muerto a temprana edad, ha estado recibiendo cientos de condolencias en redes sociales no solamente por los fanáticos, si no también por parte de colegas de la lucha libre. Es así como el coach Danny Cage, escribió: “Acabo de perder a alguien que esperaba que cruzara las puertas de Monster Factory nuevamente y fuera el tonto carismático que siempre fue. Luego escuché que planeaba regresar. ¡Te voy a extrañar Jimmy The Jester!”, dijo en Twitter .

Muere el luchador James Pasquale: Así se despiden de la estrella de la lucha libre

Por otro lado, otro distinguido coach de lucha libre Missy Sampson, escribió: ” ¡perdimos a uno de los nuestros en Jimmy The Jester! ¡Era un tipo gracioso con un corazón de oro! ¡Se fue demasiado pronto! ¡Por favor, abrace a sus amigos y familiares y recuérdeles que los ama! ¡Di una oración por su familia y amigos! ¡Hasta que nos volvamos a ver amigo!”.

“Muy triste por perder a Jimmy el bufón.. Se suponía que debía ir por un Chop rompiendo la cuarta pared aquí, y Olvidé lo que era un chop block por un segundo, por eso salió así. Después me reí de eso y me llamó idiota. Era un tipo genial y un acto de clase”, escribió ‘The Mad DILF of WAR‘ en Twitter.