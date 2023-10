Muere el legendario cantante Rudolph Isley

«Nuestra familia lo extrañará. Pero sé que está en un lugar mejor», añadió Isley, en el comunicado de prensa y citó The Associated Press.

Una trayectoria única

Rudolph Isley, conocido cariñosamente como «Rudy», nació el 1 de abril de 1939 en Cincinnati, Ohio. PARA VER FOTO DA CLIC AQUÍ.

Isley, comenzó a cantar en la iglesia con los hermanos Ronald y O’Kelly y todavía era un adolescente cuando se abrieron paso a fines de la década de 1950 con «Shout», indicó AP.

Los Isleys volvieron a anotar a principios de la década de 1960 con el igualmente animado “Twist and Shout”, que llamó la atención de Los Beatles, según indicó AP.

Otros éxitos de los Isley incluyeron «This Old Heart of Mine (Is Weak for You)», posteriormente versionado por Rod Stewart, y «It’s Your Thing», ganador del Grammy.