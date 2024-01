Luto en la música: Muere el legendario cantante Michael Watford

Hasta el momento de la redacción de la nota, no se han dado a conocer las verdaderas causas de su fallecimiento.

Se trata del icónico cantante de house de Nueva Jersey, reconocido por éxitos como So Into You, un éxito de 1994.

Aunque la causa exacta del deceso no ha sido revelada, se sugiere que el cantante enfrentaba problemas de salud,

Apoyo en GoFoudMe

La trágica noticia ha llevado a la creación de una campaña de GoFundMe, destinada a ayudar a la familia de Watford a cubrir los gastos del funeral, dado que el cantante no contaba con un seguro de vida.

La iniciativa ha recibido muestras de apoyo de fanáticos y colegas del ámbito musical, destacando el impacto positivo que Michael Watford tuvo en la industria.

Su éxito más destacado, el sencillo de 1994 So Into You, lo llevó a encabezar las listas estadounidenses, consolidándolo como un referente en la escena house.

Además, temas como Love Change Over y Come Together, lanzados en 1995, lo llevaron a alcanzar el top 100 en el Reino Unido, ampliando su influencia a nivel internacional.