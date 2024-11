Muere el jugador de fútbol Ryan Quinney en un accidente de auto luego de una persecución

Los Delta Devils están de luto tras la trágica pérdida de uno de sus jugadores en un accidente automovilístico ocurrido durante una persecución policial.

Ryan Quinney, un talentoso miembro del equipo de fútbol de Mississippi Valley State University, falleció el pasado viernes en un accidente que ha conmocionado a su comunidad.

La noticia de su muerte llegó justo un día antes del enfrentamiento del equipo contra la Universidad Estatal de Jackson, sumiendo a todos en tristeza y desconcierto.

El forense del condado de Yazoo, Ricky Shivers, informó que Quinney se encontraba como pasajero en un automóvil que intentaba escapar de la Patrulla de Carreteras de Mississippi.

We are deeply saddened to hear of the passing of Ryan Quinney. Our thoughts are with his family, friends, teammates, and all who had the privilege of knowing him. Ryan’s legacy will live on in the hearts of those he touched. Rest in power, Ryan. #MVSU #InMemoriam #RIP 🙏🏾🕊️ pic.twitter.com/nWq8ORXcGi

— HBCU+ (@HBCU_Plus) November 9, 2024