Muere el jugador de basquetbol Caleb White

Los esfuerzos para salvar vidas se «comenzaron de inmediato» y se llamó a los socorristas a la escuela, dijo el director de Pinson Valley High School, según The Sun.

Tragedia en el baloncesto

Ante la tragedia en el mundo de los deportes, su hermano mayor, Cam White, publicó un tributo en Facebook tras la noticia.

«¿Quién es Caleb Dylan White? Es un gran jugador, un líder apasionado, una persona inteligente, un gran hijo y, para mí, un gran hermano pequeño…», dijo.

«Estabas en esa cancha haciendo lo que te gusta hacer. Cuídame. Nunca olvidarán tu nombre mientras yo esté aquí, lo prometo. Caleb Dylan White, te amo más allá de la muerte»,agregó.

White, un armador, fue clasificado como el jugador No. 3 en el estado y el No. 43 en el país en su posición por ESPN . Todavía no había declarado a qué universidad asistiría.