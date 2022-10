“También esperábamos que no fuera cierto, y nos sorprendió mucho escuchar la noticia”, añadió 935 Entertainment. “La familia está sufriendo un inmenso dolor en estos momentos, por lo que estamos siendo muy cautelosos. Que descanse en paz”, cerró el comunicado oficial.

El actor Kim Do Hyun también despidió a Lee Ji Han en un posteo: “Mis condolencias a quienes partieron antes de tiempo debido al incidente en Itaewon. No puede ni imaginar el sentimiento de la familia”, sostuvo, haciendo extensivo el pésame a todos los allegados de los más de 150 fallecidos.

Muere Lee Ji Han: Fanáticas reaccionan

Fanáticas en redes sociales han mostrado sus sorpresa y tristeza al enterarse de esta noticia, pues no esperaban que el joven de 24 años estuviera entre las victimas: “Ay no, esto es horrible. Mi más sentido pésame para su familia.” “Esperaba que no fuera cierto, estoy muy impactada.”

Una de las versiones de la causa que generó la estampida fue ya que algunas personas habían escuchado que un famoso se encontraba en el lugar, pero esto no ha sido confirmado. “Es lo más triste que he escuchado. No puedo creer que la mayoría de sus victimas estaban en sus 20s”