“Lamentamos el sensible fallecimiento del maestro Olimpo Carbajal DEP. Como compositor, arreglista y tecladista deja un gran legado en la cumbia y la música sonidera”, señaló la Sociedad de Autores y Compositores en Twitter. Acompañado del comunicado, se encontraba la fotografía de Carbajal en blanco y negro, acompañado con un moño.

¡LUTO EN EL MUNDO DE LA MÚSICA! Confirman la muerte del sonidero Olimpo Carbajal, quien destacó dentro de la música de cumbia creando canciones como “Tus jefes no me quieren”, y trabajó con Los Karkik’s o Socios del Ritmo. La noticia de partida, se dio a conocer oficialmente por parte de un comunicado de prensa que emitió la Sociedad de Autores y Compositores de México.

“Descanse en paz”

La Asociación de Autores y Compositores (SACM), revelaron que Olimpo Carbajal se caracterizó por sus éxitos como Corazón de cartón, Cumbia del Olimpo y una de las canciones que sigue siendo clásica en las fiestas Tus jefes no me quieren. Por ello, señalaron que su legado quedará en la música de todos aquellos que la escuchen.

“Corazón de cartón, Cumbia del Olimpo y Tus jefes no me quieren son algunas de las canciones que perdurarán en la memoria de sus escuchas. Un abrazo fraterno y solidario para sus familiares y amigos. Descanse en paz”, reveló SACM en redes sociales. Ante el comunicado de prensa, no se revelaron las causas de muerte.